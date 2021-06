Setúbal: PS quer conquistar câmara aos comunistas

O PS acredita que pode conquistar a câmara de Setúbal aos comunistas nas próximas eleições autárquicas. A saída de Maria Dores Meira, que já cumpriu três mandatos e vai ser candidata em Almada, abre a porta a uma disputa mais renhida. O nome de Ana Catarina Mendes foi um dos primeiros a ser falado, mas o PS decidiu avançar com Fernando José, deputado na Assembleia da República e vereador.

Catarina Mendes vai dar uma ajuda, mas como cabeça-de-lista à assembleia municipal. André Martins, do Partido Ecologista “Os Verdes” e atual presidente da Assembleia Municipal de Setúbal é o candidato da CDU. Em Almada, a situação é ao contrário. O PCP quer recuperar a câmara que perdeu há quatro anos para a socialista Inês de Medeiros e aposta forte com a candidatura de Maria das Dores Meira.

Coimbra: Rui Rio aposta no ex-bastonários para vencer PS

O histórico socialista Manuel Machado recandidata-se à autarquia de Coimbra. O PSD aposta forte na candidatura de José Manuel Silva. O ex-bastonário da Ordem dos Médicos lidera uma coligação que junta PSD, CDS, PPM, Volt, RIR, Aliança e Nós, Cidadãos. A concelhia preferia o nome de Nuno Freitas, mas Rui Rio envolveu-se no processo com a convicção de que pode recuperar a câmara com o candidato que escolheu. José Manuel Silva candidatou-se nas últimas autárquicas por um movimento de independentes e conseguiu mais de 16% dos votos.

Viana do Castelo: Deputado do PSD volta a candidatar-se

Viana do Castelo é umas das câmaras que o PSD tem a esperança de conquistar aos socialistas. José Maria Costa não se pode recandidatar por já ter cumprido os três mandatos possíveis e os sociais-democratas voltam a apostar no deputado e presidente da concelhia Eduardo Teixeira. Os socialistas estão no poder há mais de 25 anos e já anunciaram a candidatura de Luís Nobre, autarca há 27 anos e atual vereador com o pelouro do urbanismo

Leiria: PSD quer recuperar, mas escolha foi contestada

Leiria é tradicionalmente do PSD, mas desde 2009 que a câmara está nas mãos dos socialistas. Este foi mais um processo complicado com as estruturas locais a contestarem a escolha da direção nacional. Álvaro Madureira, líder da concelhia e vereador, vai ser o candidato do PSD. Um conjunto de 132 militantes e simpatizantes do partido escreveu uma carta à direção nacional em que classifica esta escolha como «um péssimo serviço ao PSD e a Leiria». Ocandidato do PS é o atual presidente da autarquia Gonçalo Lopes que ocupou o lugar em 2019. Raul Castro trocou a câmara pelo lugar de deputado na assembleia da República.

Guarda: Socialistas querem aproveitar divisões no PSD

A escolha do candidato à Câmara da Guarda foi uma dor de cabeça para Rio Rio que lidera a câmara desde há quase duas décadas. Carlos Monteiro, atual presidente da câmara, e Sérgio Costa, antigo vice-presidente e líder da concelhia, entraram em rutura e serão os dois candidatos à autarquia. Carlos Chaves Monteiro candidata-se com o apoio do partido e Sérgio Costa desfiliou-se para lançar uma candidatura independente.

Nas últimas eleições, Álvaro Amaro venceu com maioria absoluta, mas trocou a presidência da câmara pelo cargo de eurodeputado e foi substituído pelo agora candidato do PSD. Os socialistas querem aproveitar as divisões à direita para reconquistarem a câmara que lideraram até 2013. Luís Couto, diretor do Estabelecimento Prisional (EP) da Guarda, vai ser o candidato dos socialistas.

Viseu: O regresso de Fernando Ruas ao cavaquistão

Fernando Ruas volta a candidatar-se à câmara de Viseu depois da morte do presidente da câmara Almeida Henriques. O PSD lidera este município há mais de trinta anos. O deputado João Azevedo é a aposta do PS, mas nos últimos dias surgiram notícias de que o candidato está internado no Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) devido a «problemas cardiovasculares». Um dos processos mais complexos neste distrito para o PS é a situação em Carregal do Sal. Apesar da indicação da direção nacional para que os presidentes de câmara se recandidatem, o presidente da concelhia Paulo Catalino decidiu avançar com a candidatura com o aval da estrutura que lidera. Uma decisão contestada por alguns socialistas que defendem a recandidatura de Rogério Abrantes. O autarca socialista está decidido a avançar e o caso deverá ser avaliado pela federação de Viseu numa reunião marcada para a próxima terça-feira.

Beja: Socialistas querem manter câmara de Beja

Paulo Arsénio vai recandidatar-se pelo PS depois de ter conquistado a câmara aos comunistas nas últimas eleições autárquicas. Os comunistas querem recuperar a câmara e lançaram a candidatura de Vítor Picado que é vereador desde 2009. Beja foi uma das nove câmaras que a CDU perdeu para os socialistas nas últimas eleições autárquicas. OPS ultrapassou os 46% dos votos e o PCP conseguiu cerca de 37%.

Évora: PCP alerta para regresso do ‘desastre’ socialista

Carlos Pinto de Sá vai recandidatar-se à câmara de Évora para cumprir o terceiro mandato. Os comunistas reconquistaram a câmara ao PS em 2013. Jerónimo de Sousa esteve no lançamento da candidatura para alertar que a cidade «conheceu anos de retrocesso com a passagem do PS pela gestão da autarquia a que se juntou um desastre no plano financeiro». José Calixto, presidente da câmara de Reguengos de Monsaraz, é a aposta do PS para recuperar a câmara.

Santarém: PSD volta a apostar em Ricardo Gonçalves

O PSD quer voltar a conquistar a câmara de Santarém. Ricardo Gonçalves recandidata-se ao terceiro e último mandato par «dar continuidade» ao trabalho realizado». O atual presidente da câmara e recandidato está à frente da câmara desde 2012 depois de substituir Moita Flores que conquistou a câmara aos socialistas em 2005. A câmara é gerida pelos sociais-democratas há mais de 15 anos e os socialistas apostam em Manuel Afonso para recuperar a câmara que governaram entre 1977 e 2005.

O socialista promete “transformar Santarém numa cidade moderna e dinâmica”. Na apresentação da candidatura esteve a ministra Alexandra Leitão com a convicção de que Santarém irá regressar a uma liderança socialista. São também já são conhecidos os candidatos dos partidos à esquerda do PS. André Gomes será o candidato da CDU e Fabíola Cardoso vai liderar a lista do Bloco de Esquerda. Pedro Frazão vai ser o candidato do Chega à câmara de Santarém.

Aveiro: Ribau Esteves tenta terceira maioria

Ribau Esteves volta a candidatar-se à Câmara de Aveiro. O social-democrata está à frente desta autarquia desde 2013 depois de ter sido presidente da Câmara Municipal de Ílhavo. Ribau Esteves vai reeditar a coligação Aliança por Aveiro que junta PSD, CDS e PPM. Manuel Oliveira de Sousa, presidente da concelhia socialista e vereador na autarquia, volta a candidatar-se pelo PS depois de ter não ter conseguido retirar a maioria à coligação de direita nas últimas autárquicas. Curiosamente, Bloco de Esquerda e PCP também apostam nas mesmas caras. Nelson Peralta, deputado do BE na Assembleia da República, candidata-se pela terceira vez consecutiva. O professor universitário Miguel Viegas é novamente candidato da CDU.

Faro: Rogério Bacalhau recandidato ao último mandato

O social-democrata Rogério Bacalhau vai recandidatar-se à Câmara de Faro e se for eleito este será o seu último mandato. A autarquia está nas mãos da direita desde 2009, depois de Macário Correia ter conquistado a câmara ao PS e Rogério Bacalhau vai reeditar a coligação com o CDS, PPM e MPT. O atual presidente da câmara já anunciou que vai entrar na corrida para concretizar vários projetos que estão em curso.

Rogério Bacalhau disse que o primeiro mandato serviu para “resolver problemas financeiros” e o segundo para realizar obras. O terceiro e último será dedicado aos grandes projetos. João Marques vai ser o candidato do PS. O candidato socialista foi vereador num executivo liderado por José Apolinário, entre 2005 e 2009. Catarina Marques, professora e deputada municipal, é a candidata da CDU e Aníbal Coutinho, médico, é a escolha dos bloquistas. O gestor Custódio Guerreiro é candidato do Chega à Câmara de Faro.

Vila Real: PS quer manter maioria absoluta

Rui Santos deverá recandidatar-se à presidência da câmara com o objetivo de cumprir o terceiro e último mandato. Os socialistas venceram pela primeira vez esta autarquia em 2013. Até essa data a câmara era gerida pelos sociais-democratas. O nome do atual presidente da câmara está só à espera do aval da concelhia socialista. O empresário Luís Tão é o candidato da coligação PSD/CDS e tem a difícil missão de recuperar a autarquia depois de o PS ter vencido nas últimas eleições com quase 60% dos votos.

Castelo Branco: Guerra no PS e PSD baralha resultados

Castelo Branco é uma câmara socialistas, mas as próximas eleições podem ser mais difíceis. Luís Correia, que venceu as eleições em 2013 e 2017 com maioria, volta a candidatar-se, mas desta vez como independente depois de ter entregue o cartão de militante. Luís Correia perdeu o mandato, mas acabou por ser absolvido do crime de prevaricação de titular de cargo político.

O PS decidiu, porém, avançar com a candidatura de Leopoldo Rodrigues, atual presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco. Entretanto, Luís Correia acusa os socialistas de lhe estarem a fazer vários «ataques e tentativas de condicionamento». A concelhia do PS acusou o antigo autarca de a Castelo Branco, desta vez fora das listas do PS e com estatuto de independente. A concelhia local dos socialistas acusou o antigo autarca de ter exigido «um cargo político remunerado» para desistir da candidatura à câmara. Luís Correia desmentiu.

João Belém, ex-deputado, é o candidato do PSD, mas o processo também esteve longe de ser consensual. A concelhia social-democrata acusou a direção nacional de «desrespeito pelos estatutos» do partido por ter escolhido o candidato «unilateralmente e discricionariamente». O nome foi imposto por Rui Rio.

Portalegre: PSD quer ‘roubar’ câmara aos independentes

Adelaide Teixeira está á frente da câmara de Portalegre há dois mandatos por um movimento independente e deverá recandidatar-se. O PSD anunciou a candidatura de Fermelinda Carvalho, presidente da câmara de Arronches desde 2009, com a ambição de recuperar esta câmara. Portalegre foi governado, durante mais de dez anos pelo PSD com Mata Cáceres. A atual presidente de câmara chegou ao poder, em 2011, depois de Mata Cáceres renunciar ao mandato, mas entrou em rutura com o partido e avançou com uma candidatura independente. O PS aposta em Luís Testa, vice-presidente do grupo parlamentar do PS, para dar mais «projeção» ao concelho.

Bragança: Hernâni Dias recandidato ao terceiro mandato

Hernâni Dias vai recandidatar-se a um terceiro mandato à frente da câmara de Bragança. Os sociais-democratas têm conseguido vitórias consecutivas desde 1997. O candidato dos socialistas é o antigo secretário de Estado Jorge Gomes. O agora candidato á autarquia de Bragança saiu do Governo depois da remodelação provocada pela tragédia dos incêndios.

Braga: Ricardo Rio concorre ao terceiro mandato

Ricardo Rio vai candidatar-se a um terceiro mandato pelapela coligação que junta PSD, CDS, PPM e Aliança. Menos consensual foi a escolha dos socialistas. Hugo Pires será o candidato do PS, mas a concelhia classificou o processo de escoolha como «nebuloso» e garantiu que os estatutos do partido foram violados.