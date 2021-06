Will Smith vai levar-nos a conhecer um lado diferente do ator. Aos 52 anos, Smith vai lançar um livro autobiográfico, no qual depositou dois anos.

“É o meu primeiro livro de sempre”, disse o ator num vídeo publicado nas redes sociais, este sábado.

O livro intitulado de Will vai poder estar nas mãos dos fãs ainda este ano, a partir de 9 de novembro.