Autoagendamento da vacinação contra a covid-19 disponível para maiores de 35 anos

A vacinação contra a covid-19, chega esta semana à faixa etária dos 30 anos. Como o Nascer do SOL avançou na edição deste fim de semana, o autoagendamento para maiores de 35 anos abre esta segunda-feira e inicia-se a reta final para garantir a primeira dose da vacina a todos os adultos com mais de 18 anos até à primeira semana agosto, agora com a pressão adicional de uma quarta vaga de infeções em Lisboa. Todos os nascidos a partir de 1986 que já tenham completado os 35 anos poderão pedir a marcação da vacina, estando o agendamento dependente da disponibilidade dos diferentes centros.

Também esta segunda-feira será reativado em Lisboa o pavilhão 3 do Estádio Universitário, avançou ao Nascer do Sol o coordenador da task-force nacional de vacinação, Henrique Gouveia e Melo. Este pavilhão já funcionou como local de vacinação e vai servir de ‘acelerador’ da imunização no concelho de Lisboa, o mais populoso do país, na modalidade de ‘porta aberta’, ou seja, para receber as pessoas de faixas etárias já abrangidas pelo programa de vacinação e que por algum motivo ainda não tenham sido imunizadas. Nesta altura, esta modalidade está disponível para maiores de 55 anos e deverá baixar para os 50 também esta semana. Só neste centro é esperada a vacinação de 1500 pessoas por dia. Esta sexta-feira, a task-force de vacinação ultimou os preparativos para assumir a operacionalização deste novo local de vacinação na capital, o primeiro que vai ficar a cargo de militares. E com novidades: vai ser lançada uma página online com um sistema de semáforos onde será possível consultar em tempo real se há mais ou menos procura, por forma a evitar aglomerações, já que nesta modalidade não é preciso marcação prévia.