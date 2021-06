Efemérides de 21 de junho

1947 Numa Crise na Academia de Lisboa há 74 anos, a PIDE prendeu os membros da Comissão Académica e os elementos da Comissão Central do MUD Juvenil, encontrando-se entre os detidos figuras como Mário Soares, Salgado Zenha e Rui Grácio.

1505 Origem da Guarda Suíça no Vaticano, quando há 516 anos o Papa Júlio II requereu 200 guardas mercenários suíços para defesa dos Estados Pontificados, tendo as tropas chegado ali a 22 de Janeiro seguinte (data realmente atribuída à criação da Guarda Suíça).

1662 O Padre jesuíta António Vieira (1608-97), grande cultor da língua portuguesa, foi intimado a depor no Tribunal da Inquisição, dando origem à "Resposta aos 25 Capítulos".

1788 Entrou em vigor há 233 anos a Constituição dos EUA, com a ratificação do texto pelo Estado de New Hampshire.

1813 O exército britânico do duque de Wellington venceu as forças napoleónicas comandadas por José, há 203 anos, em Vitória, na Guerra Peninsular, 2 anos antes de Napoleão sucumbir em Waterloo.

1992 O chamado ‘modelo carocha’ da Volkswagen, produzido por Ferdinand Porsche nos anos de 1930, atingiu há 29 anos o 21º milhão de carros.

2007 O filme Citizen Kane (de Orson Welles, 1941) foi classificado há 14 anos como o melhor filme americano de todos os tempos pelo Instituto Americano do Filme.

2012 Acabou há 9 anos a série de TV norte-americana da Fox Dr. House (interpretado por Hugh Laurie), que durara 8 com assinalável sucesso, sucesso que se sentiu também em Portugal.

2016 A portuguesa Ticha Penicheiro, que terminou a carreira em 2012, foi eleita há 5 anos uma das 20 melhores e mais influentes jogadoras da Liga norte-americana feminina de basquetebol.

2020 A OMS registou há 1 ano um novo número recorde de novos casos diários de COVID-19 superior a 183 mil, no mesmo dia em que a Arábia Saudita proibia que visitantes internacionais fizessem nesse ano a peregrinação islâmica a Meca.