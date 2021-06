Accionistas do NB não são o Governo

Os accionistas do Novo Banco (NB) não são o Governo, que terá feito um mau negocio com a sua venda. É normal que os accionistas estejam satisfeitos com a Administração, e que essa satisfação seja tanto maior quanto este vá buscar mais dinheiro ao Fundo de Resolução. O problema é se fazem como o ex-accioniasta maior da TAP, e acabam por deixar o NB, e deixá-lo completamente nas lonas.

Portanto, eles não têm culpa de que o Governo optasse por um mau negócio, embora certamente preferissem que ele não fosse tão badalado.

Enfim, não fiquei nada admirado de que o líder da distribuição de prémios, o norte-americano Byron Haynes, fosse há dias ao Parlamento defender os prémios à Administração, nem que fosse lá dizer que recorreu contra o facto de o Banco de Portugal ou o Governo estarem a reter dinheiro do Fundo de Resolução, que eles querem nos termos exactos definidos pelo negócio de venda. Resta ao Governo conseguir comprovar que a Administração está a fazer alguma coisa errada. Mas consegui-lo-á? Para já, é bem compreensível o actual idílio entre accionistas e administração, à custa do contribuinte português, mas bem ressalvadas pelo acordo com o Governo.