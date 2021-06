João Sousa recupera liderança entre portugueses no ranking mundial

João Sousa, que tinha recentemente perdido o título de número um português no ranking mundial de ténis, voltou a recuperar o trono, após ficar melhor classificado que Pedro Sousa, o lisboeta que tinha então conseguido um melhor resultado do que o vimaranense.

Apesar da ultrapassagem, ambos os tenistas desceram no ranking mundial da ATP. João Sousa caiu para o 120.º lugar, a poucos dias de iniciar o torneio de Wimbledon, ao passo que Pedro Sousa caiu 13 lugares na tabela e aterrou no 121.º lugar, também ele preparando-se para arrancar no quadro principal do terceiro Grand Slam do ano, pela primeira vez na sua carreira.

No 'top-10' do ranking liderado por Novak Djokovic não houve, no entanto, alterações, mantendo-se o russo Daniil Medvedev e o espanhol Rafael Nadal nos lugares seguintes. Em termos lusitanos, Frederico Silva e João Domingues figuram nos lugares 176 e 242, respetivamente. Recorde-se que os dois portugueses vão jogar a partir de hoje a fase de qualificação de Wimbledon.