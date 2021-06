Mercearia em Sintra encerrada após dono infetado com covid-19 se isolar na cave

A Polícia de Segurança Pública (PSP) encerrou, na passada terça-feira, uma mercearia, em Sintra, após o proprietário infetado com covid-19 ter cumprido o isolamento profilático na cave do estabelecimento.

Em comunicado, a força de segurança explica que o alerta foi dado pelos bombeiros locais, que tinham transportado o proprietário para o hospital devido a sintomas da doença de covid-19, que já lhe tinha sido diagnosticada.

O dono, um homem de 45 anos, estava a cumprir o isolamento profilático na cave da mercearia, enquanto esta se mantinha aberta ao público sob a responsabilidade de um funcionário.

O estabelecimento foi encerrado temporariamente por se desconhecer “de que forma estava a ser dado cumprimento à determinação do isolamento profilático e com base nas recomendações legais no âmbito do estado da pandemia”.