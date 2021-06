Protagonista de 'I am Jazz' fala sobre o facto de ter ganhado cerca de 45 quilos em menos de dois anos

Jazz Jennings, jovem transexual que é protagonista do reality ‘I am Jazz’, recorreu às redes sociais para falar sobre o facto de ter ganhado 45 quilos nos últimos dois anos. A jovem, que tem mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram, acabou por revelar que sofre de transtorno de compulsão alimentar periódica.

“Como muitos de vocês notaram, nos últimos anos, ganhei uma quantidade substancial de peso. Eu sofro de transtorno de compulsão alimentar periódica, uma doença na qual não sou apenas viciada em comida, mas como em grandes quantidades. A minha compulsão, juntamente com um aumento do apetite devido a alguns dos medicamentos que tomo, fez-me ganhar quase 45 quilos em menos de dois anos”, começou por escrever na legenda de uma montagem, partilhada no Instagram, em que mostra uma fotografia sua mais antiga e uma mais recente.

“Estou a partilhar esta fotografia porque é hora de lidar com o meu aumento de peso e de me responsabilizar. Estou pronta para mudar os meus caminhos (…) Estou pronta para tomar a iniciativa e criar mudanças positivas no que diz respeito à minha saúde e ao meu corpo. Tenho uma equipa fabulosa a apoiar-me, tanto profissionais como familiares / amigos, mas no final das contas, tenho que ser a única comprometida em melhorar-me”, rematou, agradecendo também aos fãs.

Note-se que Jazz Jennings, de 20 anos, tornou-se numa das figuras mais jovens da luta LGBT+. Além de ativista, criou com os seus pais uma fundação para ajudar crianças transexuais. Em 2015, o canal norte-americano TLC começou a exibir ‘I am Jazz’, que acompanhava a sua vida enquanto adolescente transexual. A produção arrecadou o prémio de melhor reality show do GLAAD Media Awards 2017 - aquele que é considerado o prémio mais importante LGBT+ da indústria de entretenimento dos Estados Unidos.