Após rumores, Khloe Kardashian confirma que fez uma cirurgia plástica

Khloe Kardashian confirmou, após anos de rumores, que fez uma cirurgia plástica. A revelação foi feita na reunião do reality show Keeping Up With The Kardashians, onde a socialite confessou não saber lidar com a sua baixa autoestima.

O apresentador do programa, Andy Cohen, perguntou à também empresária se havia algo que tinha sido “dito ou escrito” sobre ela que não fosse verdade.

“Bem, sobre mim, todos dizem: ‘oh meu Deus, ela já fez três transplantes faciais – eu fiz uma cirurgia ao nariz”, revelou.

A socialite afirmou que nunca comentou os rumores porque nunca ninguém lhe perguntou diretamente. “Toda a gente se chateia. Tipo, porque é que não falo sobre isso? Nunca ninguém me perguntou. És a primeira pessoa numa entrevista que me pergunta sobre o meu nariz”, disse ao apresentador.

Khloe Kardashian revelou ainda alguns segredos sobre os seus tratamentos cosméticos.

“Levei, claro, injeções. Mas não botox. Reagi horrivelmente ao botox”, confessou.