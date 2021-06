Vida

21 de junho 2021

Filha de Paul Walker marca presença na estreia do filme Velocidade Furiosa 9

Apesar de o ator morrido durante as gravações do sétimo filme, a filha e os irmãos de Paul – Cody e Caleb – estiveram “constantemente” no set do novo filme para que “o legado de Paul fosse incorporado”