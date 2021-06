Noah já teve alta hospitalar

Segundo a diretora clínica do Hospital de Castelo Branco, o menino “está ótimo” e apresenta um “ótimo relacionamento familiar”.





Noah, o menino de dois anos e meio que esteve desaparecido durante 36 horas em Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova, teve alta hospitalar esta segunda-feira.

"Pensava que só poderia sair amanhã, mas como hoje estava tudo bem, decidimos dar alta já hoje. As escoriações são tão superficiais que não requerem qualquer acompanhamento médico. Não tinham perigo. Basta fazer hidratação da pele e fica apenas com umas cicatrizes", disse a diretora clínica do Hospital de Castelo Branco, Eugénia André.

Segundo a médica, o menino “está ótimo” e apresenta um “ótimo relacionamento familiar”. "Durante estes dois dias brincou e fez a sua vida normal e está clinicamente bem para ter alta", adiantou a responsável médica.

Noah desapareceu na passada quarta-feira, por volta das 8h, e esteve desaparecido durante mais de 36 horas, até ser encontrado no final da tarde de quinta-feira. A operação de busca mobilizou militares da GNR, bombeiros, proteção civil municipal, sapadores florestais e voluntários.