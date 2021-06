Fotografia partilhada no Instagram mostra princesa Latifa do Dubai em Espanha

Uma fotografia da princesa Latifa do Dubai, que deixou de ser vista em público em 2018, foi divulgada, esta segunda-feira, na rede social Instagram. Tudo indica que o retrato foi tirado no aeroporto internacional de Madrid, em Espanha.

"Grandes férias europeias com Latifa. Divertimo-nos a explorar", escreveu na descrição da foto a ex-membro da Marinha Sioned Taylor, segundo identificaram os media britânicos. Questionada na caixa de comentários sobre Latifa, filha do emir do Dubai, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Taylor respondeu: “está ótima”, indicou a agência Associated Press (AP).

A AP indicou que não conseguiu obter comentários nem de Taylor, nem da embaixada dos Emirados em Londres ou Madrid ou também do gabinete de imprensa do governo do Dubai.

No entanto, não é a primeira vez que Taylor partilha fotografias com Latifa. Em maio, a ex-marinheira divulgou imagens de Latifa em dois centros comerciais do Dubai.

Recorde-se que Latifa tentou fugir dos Emirados em 2018, tendo sido detida por comandos num barco ao largo da Índia e forçada a regressar.

Desde esse momento, a princesa dos Emirados deixou de ser vista em público. Em fevereiro, foram divulgados vídeos pela BBC, nos quais mostravam Latifa a dizer que estava numa mansão “convertida numa prisão”, encomendada pelo seu pai e emir do Dubai.

Esta situação foi denunciada à Organização das Nações Unidas cujo Alto-Comissariado para os Direitos Humanos pediu, em fevereiro, aos Emirados provas de vida da princesa, de 35 anos. Em maio, após a divulgação daquelas fotografias, ainda não teriam sido enviadas provas credíveis.