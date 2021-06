Ao princípio ficou a ideia, pelos vistos bastante errada, de que a Porto estava a ser mais liberal do que Lisboa no festejo dos Santos Populares (no Porto, trata-se do S. João, depois de amanhã, ou já na noite de amanhã, em Lisboa do Santo António mais os restantes). E talvez esteja a sê-lo, mas só um nadinha, porque é em Lisboa que os números do Covid são mais assustadores, e difíceis de controlar.

Mas isso não á bem verdade. Felizmente, o presidente da Câmara de Lisboa, antecipou-se até ao Governo a dar a notícia de que os Santos populares não podem ser festejados na Capital. Ainda bem, para não ser depois tarde de mais, e mais impossível de controlar, quando as hospitalizações estão a subir. Mas o S. João do Porto anuncia-se também muito confinado.

Estou farto de dizer que sem pessoas não pode haver Economia pujante. Coisa que o PR não parece entender, e logo quando os números piores são de Lisboa.