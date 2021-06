Parques aquáticos, bingos e casinos voltam a fechar

Albufeira, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Sertã e Sintra: são estes os concelhos que se juntam a Lisboa, Braga e Odemira na fase de desconfinamento que obriga todos os estabelecimentos de restauração e pastelaria a fechar às 22h30.

Além disso, de acordo com o a Resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República no passado dia 17 torna-se mandatório o encerramento de circos; parques de diversões e similares para crianças (excetuando quando a autorização é dada pelo presidente da Câmara e quando se trata de parques de diversão privados); locais destinados a práticas desportivas de lazer; praças locais e instalações tauromáquicas; campos de rugby; pavilhões ou recintos fechados; ringues de boxe, artes marciais e similares; pavilhões polidesportivos; estádios; casinos; estabelecimentos de fortuna ou azar, como bingos ou similares; restaurantes e similares – exceto quando cumprem as regras já estabelecidas anteriormente relativamente à lotação máxima e ao horário de encerramento; parques aquáticos; provas e exibições náuticas e aeronáuticas, equipamentos de diversão e similares.

Estas são as medidas que se aplicam aos concelhos que estão sob risco elevado, no entanto há quem se encontre em pior situação.

O concelho de Sesimbra, por verificar uma incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias está sob risco muito elevado, o que significa que, além das medidas que se aplicam aos concelhos supramencionados, existe ainda a impossibilidade de grupos com mais de seis pessoas realizarem atividades físicas ao livre, assim como a obrigatoriedade de encerrar os estabelecimentos de restauração às 15h30 aos fins-de-semana e feriados, assim como o comércio a retalho não alimentar.

No âmbito destas medidas já foram encerrados o Casino de Lisboa e do Estoril, bem como diversas casas de bingo, apesar de o i saber que em Braga ainda há estabelecimentos que se encontram abertos.Também estabelecimentos como o Zoomarine no concelho de Albufeira, e o Aquashow (parques aquáticos) no município de Loulé se viram obrigados a adaptar o seu funcionamento ou até mesmo encerrar. O primeiro informa na sua página na internet que os "equipamentos de diversão e aquáticos" se encontram "temporariamente encerrados". Já esta terça-feira, o parque de diversões informou que apesar das restrições, o parque continua aberto. Relativamente aos espetáculos tauromáquicos, o i tentou contactar a bilheteira do Campo Pequeno a fim de saber se a novilhada marcada para 27 de junho seria cancelada, mas não obteve resposta.

Contrariamente ao que acontece com os concelhos que agora ficam obrigados a recuar no desconfinamento, Lisboa, Braga e Odemira nunca chegaram a abrir totalmente.

Incumprimento na AML No âmbito da medida aprovada em Conselho de Ministros que proíbe a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) ao fim-de-semana, a GNR detetou 210 situações de incumprimento.

De acordo com o capitão João Gaspar, não houve, no entanto, “multas e incidentes”, uma vez que “a população cooperou e acatou as ordens”, tendo regressado à sua residência quando assim o era solicitado.

Estes 210 casos representam pessoas que se deslocavam sem qualquer justificação, sendo que as únicas situações que as únicas situações de exceção eram “questões médicas, académicas, profissionais, de responsabilidade parental”, afirmou o responsável da autoridade.

Recorde-se que a circulação de e para a AML esteve proibida desde as 15h00 de sexta-feira até às 6h00 de ontem, devido à subida de casos de infeção.

Notícia atualizada dia 22 de junho, pelas 09h50