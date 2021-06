Altice lamenta "falta de visão estratégica do país" e "ambiente regulatório hostil"

A Altice Portugal confirmou o início de um processo de despedimento colectivo no âmbito do processo de restruturação da empresa em curso, «devido ao contexto muito adverso que se vive no setor das comunicações eletrónicas: o ambiente regulatório hostil, a falta de visão estratégica do país, o contínuo, lamentável e profundo atraso do 5G, bem como a má gestão deste dossiê», lê-se em comunicado .

A Altice Portugal atribui ainda a inevitabilidade do recurso ao despedimento coletivo a «múltiplas decisões unilaterais graves da ANACOM e de outras autoridades, sempre com a cobertura da tutela, e que ao longo dos últimos 4 anos destruíram significativamente valor». «Este contexto reforça e precipita a necessidade de se tomar decisões sempre difíceis, mas que se impõem num mercado desde logo exigente, mas cujo futuro é, no atual momento, cada vez mais incerto», reforça o comunicado.

O Nascer do SOL apurou que este despedimento coletivo pode abranger até cerca de 250 trabalhadores, mas os responsáveis da empresa acreditam que mais de metade destes trabalhadores poderão aderir a um mecanismo de rescisão por mútuo acordo, com condições financeiras mais favoráveis para os abrangidos, por forma a reduzir o universo do despedimento a cerca de uma centena de funcionários.

A Altice Portugal anunciou entretanto um aumento transversal de salários para toda a organização e a criação de uma bolsa de apoio aos filhos dos colaboradores que vão entrar este ano no ano letivo 2021/2022 no ensino superior, mediante requisitos de boa qualificação para o acesso, num programa de apoio ao estudo com orçamento anual superior a milhão e meio de euros.

E recorda ainda que, nos últimos dois anos, integrou 5.500 novos trabalhadores, totalizando hoje 12.500 postos de trabalho diretos e 17 mil diretos e indiretos.