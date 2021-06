Montepio vs. CGD: Os salários, os gastos e as regalias

Eugénio Rosa condena o número atual de administradores do Banco Montepio e respetivas remunerações, fazendo uma comparação com a Caixa Geral de Depósitos. O alerta é dado num estudo feito pelo economista e que foi um assunto abordado nas últimas Assembleias-Gerais da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), onde esteve presente.

“Em dezembro de 2020, a CGD tinha 16 administradores, o Banco Montepio que é 4,8 vezes mais pequeno também tinha o mesmo número de administradores. Como se isso já não fosse suficiente, na informação do 1.º trimestre de 2021, em que o Banco Montepio divulga novamente resultados negativos (-15,9 milhões), aprovou a nomeação de Jorge Paulo Almeida e Silva Baião como administrador executivo do conselho de administração. Agora já não são apenas oito administradores executivos, passaram a ser nove, quando a CGD tem apenas oito. E os administradores executivos auferem uma remuneração muito superior aos dos não executivos”.

As críticas não ficam por aqui. Eugénio Rosa lembra que, enquanto é reforçada a administração, o número de trabalhadores do banco é reduzido em 229 entre março do ano passado e março deste ano, acrescentando ainda que “já foram anunciados mais centenas de despedimentos devido à incapacidade revelada pela administração que pensa que assim conduzirá o banco a lucros, o que tem o apoio do presidente da administração da Associação Mutualista”.

Mas vamos a números. As remunerações fixas recebidas pelos administradores da Caixa rondam os 218 mil euros mensais, totalizando mais de três milhões no final do ano. Um valor que, segundo o economista, a muito se assemelha ao que é praticado no banco liderado por Pedro Leitão. “Em 2019, Banco Montepio gastou com o conselho de administração 3,8 milhões, sendo 3,1 milhões com remunerações e outros benefícios”, mas no ano passado, “os gastos com conselho de administração do Banco Montepio atingiram 4,7 milhões, mais 25,7% do que em 2019 e os gastos com as remunerações 3,2 milhões”.