Selena Gomez diz que os seus relacionamentos foram "amaldiçoados"

Selena Gomez contou em entrevista à Vogue Austrália que acredita que a maior parte dos seus relacionamentos “foram amaldiçoados”

"Eu era muito jovem para ser exposta a certas coisas quando estava num relacionamento", explicou artista, de 28 anos. “Acho que a maioria das minhas experiências em relacionamentos foram amaldiçoadas", lamentou.

A artista referiu-se depois à palavra “Rare” (rara em português), que deu nome ao seu último disco e à sua linha de cosméticos.

“Precisava descobrir o que era essa palavra para mim, porque me sentia muito menos em relacionamentos anteriores", contou. “Quando ouvi essa palavra pela primeira vez, era o que queria sentir sobre mim mesma", acrescentou.

Recorde-se que a cantora viveu um namoro conturbando, com vários términos e recomeços, com Justin Bieber, entre 2011 e 2018. Em 2017, a artista namorou com The Weeknd, durante dez meses.