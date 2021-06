Munique confronta decisão da UEFA e vai iluminar vários edifícios com as cores do arco-íris

Em causa está a decisão tomada pelo organismo que proibiu a iluminação do estádio Allianz Arena com as cores associadas a minorias sexuais, como forma de apoio à comunidade LGBT na Hungria.





O município de Munique confirmou, esta terça-feira, que vai iluminar vários edifícios da cidade alemã com as cores do arco-íris, reprovando a decisão da UEFA de proibir o estádio Allianz Arena de ser iluminado com as cores associadas a minorias sexuais contra uma lei húngara.

"Em Munique, não permitiremos que nos impeçam de enviar um sinal claro à Hungria e ao mundo", disse o autarca de Munique, Dieter Reiter, criticando a decisão da UEFA, acrescentando que considerou “vergonhoso” a posição tomada pelo organismo em relação ao jogo entre Alemanha e Hungria.

Em causa está uma iniciativa que visava manifestar o apoio à comunidade LGBT na Hungria, país que recentemente aprovou uma lei que proíbe a divulgação de conteúdos sobre orientação sexual a menores de 18 anos.

"Dado o contexto político deste pedido - uma mensagem que visa uma decisão tomada pelo parlamento nacional húngaro -, a UEFA deve recusá-lo", explicou o organismo presidido pelo esloveno Aleksander Ceferin, acrescentando que "pelos seus estatutos, a UEFA é uma organização política e religiosamente neutra", afirmou.

O autarca ainda indicou, nesta quarta-feira, serão iluminados edifícios que estão juntos aos estádios dos jogos do grupo F, nomeadamente a partida entre Portugal e França.

O proprietário do Allianz Arena do clube Bayern de Munique disse que teria ficado “bastante satisfeito” caso a UEFA tivesse permitido a iluminação do recinto, tal como pediu o município alemão, em sinal de protesto contra a homofobia.

"Teríamos ficado muito felizes em ter o nosso estádio iluminado com as cores do arco-íris. A tolerância e a diversidade são valores defendidos pela nossa sociedade e pelo nosso clube", apontou o presidente do Bayern de Munique, Herber Hainer, em comunicado.