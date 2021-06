Autoridades procuram adolescente desaparecido após inundações no norte de França

Jovem, de 17 anos, terá caído ao rio "de repente" por não perceber que já não estava a caminhar na estrada, devido ao aumento do nível da água. Dois amigos "entraram imediatamente na água para tentar recuperar a vítima, em vão".





Um jovem, de 17 anos, desapareceu na noite de segunda-feira após uma forte tempestade ter provocado cheias e inundações em Beauvais, no norte de França. Segundo as autoridades locais, o adolescente terá caído ao rio “de repente” por não perceber que já não estava a caminhar na estrada, devido ao aumento do nível da água.

À AFP, a promotora de Beauvais, Caroline Tharot, explicou que o jovem, que tinha passado no exame final do ensino secundário na manhã de segunda-feira, saiu de casa à noite “obviamente para celebrar o Fête de La Musique [festival musical que assinala o início do verão em várias cidades francesas]”.

Nas câmaras de segurança foi possível observar “um grupo de cerca de 10 jovens” nas traseiras do Colégio Jeanne-Hachette, “num pátio localizado abaixo do rio Le Thérain”. Segundo Tharot, os jovens “ficaram com os pés submersos em água pelas 23h”.

Noutras imagens, pelas “23h13 vê-se cinco pessoas a correr e um jovem, que ia na frente do grupo, a cair de repente”. “[As imagens] revelam que o nível da água estava muito alto na altura, não sendo possível distinguir a ponte do rio”, explica.

“Dois jovens entraram imediatamente na água para tentar recuperar a vítima, em vão”, afirmou.

Durante a tarde desta terça-feira, uma equipa de 20 mergulhadores continuava à procura do jovem. O caso foi entregue à polícia de Beauvais.

O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, visitou, esta terça-feira, os comerciantes afetados pela tempestade. “As comissões vão reunir-se nos próximos dias para o reconhecimento do estado de catástrofe natural", afirmou.

Durante a noite de segunda-feira, os bombeiros locais receberam 2.200 chamadas para 845 intervenções devido ao mau tempo. Em poucas horas, caíram 41 milímetros de água, incluindo 16 milímetros em 10 minutos.