22 de junho 2021

13 Estados-membro da UE apelam à Comissão para fazer valer direitos LGBT na Hungria

Portugal não é um dos assinantes do apelo à Comissão Europeia redigido pela Bélgica e assinado por mais 12 países da UE, que exigem uma tomada de posição perante uma nova legislação na Hungria, considerando que viola "o direito de liberdade de expressão com o pretexto de proteger as crianças".