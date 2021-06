Efemérides de 23 de junho

1661 Tratado entre Carlos II de Inglaterra (1630-85, a reinar desde 60) e Afonso VI de Portugal (1643-83, no trono desde 56), há 360 anos, que previa o casamento de Catarina de Bragança (1638-1705, a tal que levou o hábito do chá para Londres), irmã do rei português, com o detentor da coroa britânica.

1828 D. Miguel (1802-66), representante máximo das forças absolutistas, irmão de D. Pedro IV, usurpou há 193 anos o poder da sobrinha D. Maria II, e foi aclamado Rei, iniciando as Guerras Liberais (1828-34).

1868 Foi registada há 153 anos a patente da máquina de escrever, nos EUA, passando a ser produzida industrialmente pela Remington (marca antes conhecida pela produção de armas) em 1874.

1894 Foi fundado há 127 anos o Comitê Olímpico Internacional na Sorbonne, em Paris, por iniciativa do barão Pierre de Coubertin(1863-1937).

1921 O Diário de Notícias lançou há 100 anos o primeiro concurso para a eleição da Miss Portugal, então com o título de Rainha de Beleza, e em que participavam raparigas muito jovens.

1940 A Exposição do Mundo Português foi inaugurada há 81 anos, já em plena II Guerra (39-45), como grande montra do salazarismo, durando até 2 de Dezembro seguinte, sob o pretexto de celebrar o duplo centenário da Fundação do Estado Português (1140) e da Restauração (1640).

1961 Entrou em vigor há 60 anos o Tratado da Antártida, que estabelece a Antártica como uma reserva científica e proíbe a atividade militar no continente.

1992 Lisboa foi escolhida há 29 anos para a última exposição mundial do Século XX, a Expo-98 (de 22 de Maio a 30 de setembro), sob o lema dos Oceanos – em pleno cavaquismo governamental.

1993 Depois de mais de 350 anos de tentativas, foi resolvido há 28 o Teorema de Fermat, por Andrew Wiles, então com 40, professor inglês da Universidade norte-americana de Princeton.

2016 O Reino Unido decidiu há 5 anos por referendo sair da UE.

2020 Os casos de COVID-19 aumentaram de forma drástica novamente nos EUA, com o país a registar seu terceiro maior total diário, mais de 35 mil.