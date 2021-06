Kendall Jenner diz que reality show da família dificultou a sua carreira como modelo

Kendall Jenner, de 25 anos, revelou que teve dificuldades em encontrar trabalho enquanto modelo devido ao reality show da família.

Durante uma reunião do reality show Keeping Up With The Kardashians, a modelo defendeu que teve de trabalhar muito para chegar à posição que atualmente ocupa na indústria, ao contrário do que é dito.

“Todos ao meu redor sabem o quanto trabalhei e trabalhei”, desabafou.”Fiz tudo o que deveria fazer para chegar à posição em que estou agora como modelo (…) Fui a todos os ‘castings’, corri não só por toda a cidade de Nova York, mas também por toda a Europa para conseguir um emprego e fazer o meu caminho”, defendeu.

“É claro que eu tinha uma plataforma [o programa] e nunca tomei isso como garantido (…) Sempre soube que ela estava lá, mas isso quase tornou o meu trabalho um pouco mais difícil. Só porque as pessoas provavelmente não queriam contratar-me porque eu estava num reality show na televisão", acrescentou.

Recorde-se que Kendall Jenner é uma das modelos mais conhecidas em todo o mundo, com mais de 170 milhões de seguidores no Instagram. A jovem iniciou a sua carreira profissional como modelo em 2014, quando tinha 18 anos.