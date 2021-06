Prédio de 10 andares construído em 28 horas e 45 minutos na China | Vídeo

Há pouco mais de um ano, a construção de dois hospitais num prazo de dez dias na cidade de Wuhan, na China, para dar resposta à covid-19, correu mundo. No entanto, esta obra está longe de ser a única num país onde a construção parece acontecer em tempo recorde. Desta vez, foi construído um edifício de 10 andares, em Changsha, em 28 horas e 45 minutos.

Esta obra, da empresa privada Broad Group, é o resultado de uma tecnologia desenvolvida desde 2009 e que consiste num sistema pré-fabricado.

A Living Build, como é chamada pela empresa, trabalha com módulos, todos do mesmo tamanho, que cabem dentro de um contentor de transporte, permitindo que sejam mais facilmente e rapidamente transportados. Depois de ter os módulos no lugar pretendido, basta empilhá-los.

De realçar que cada módulo consiste numa estrutura de aço inoxidável e já tem fiação, isolamento, vidros, bem como sistemas de ventilação.

E desengane-se quem possa achar que rapidez significa uma construção mal conseguida. Segundo o grupo, a tecnologia é resiste a sismos, de longa duração e tem uma vantagem excecional: o edifício pode ser desmontado e transportado para outro lugar.

“10 vezes mais leve e 100 vezes mais forte que as estruturas convencionais”, defende a empresa, num vídeo partilhado no Youtube, no passado dia 13 de junho, no qual mostra o processo de construção.