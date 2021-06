Éder deixa mensagem aos colegas da Seleção Nacional: "Quero mais um feriado"

Apesar de não ser um dos convocados de Fernando Santos para a Seleção Nacional, Éder – autor do golo que, aos 109 minutos, fez a vitória de Portugal frente a França na Final do Euro2016 – deixou uma mensagem aos colegas. O futebolista não quer nada menos do que a vitória.

Em entrevista ao programa Três da Manhã da Rádio Renascença, o ponta de lança, de 33 anos, mostrou-se confiante na prestação da seleção e disse que “compreende” a decisão de Fernando Santos de o ter deixado de fora deste campeonato europeu.

“Temos uma boa relação e compreendo que o selecionador tem de fazer escolhas. A seleção está muito bem representada, todos jogam nas melhores ligas europeias e acho que eles vão fazer um bom trabalho”, afirmou.

Referindo-se à sua icónica frase – “Hoje é feriado, cara***” –, dita durante os festejos no dia seguinte à vitória de Portugal, a 11 de julho, Éder apela à equipa portuguesa: “Continuem com tudo, porque quero mais um feriado”.

Portugal volta, esta quarta-feira, a enfrentar França, num jogo que irá decidir o futuro da seleção no campeonato europeu.