Português que quase atropelou casal e bebé em Espanha foi violentamente agredido após pedir desculpa

Um português, de 54 anos, foi agredido depois de quase atropelar um casal e o filho bebé numa passadeira em Picassent, Espanha.

As imagens partilhadas pela Guardia Civil e captadas por uma câmara de videovigilância mostram que o condutor português, ao mudar de direção à esquerda, não respeitou a prioridade dos peões e acabou por atravessar o veículo à frente do casal, que seguia com um carrinho de bebé. Ao aperceber-se do sucedido e da gravidade da situação, o condutor saiu do carro e pediu desculpa.

Contudo, o pai da criança acabou por agredir o português com um murro, fazendo-o cair no chão e batendo com a cabeça de forma violenta.

Vários populares acabaram por aproximar-se do local e ajudar o condutor, que se encontrava inconsciente.

O agressor acabou também por ajudar a colocar a vítima em posição de segurança, de lado, ao aperceber-se da consequência do seu ato, mas, quando as autoridades foram chamadas abandonou o local antes da sua chegada.

O português, que ficou gravemente ferido, foi encaminhado para o Centro de Saúde local e depois para o Hospital de Valência. Após receber alta, apresentou queixa.

O agressor, de 32 anos, acabou por ser identificado pelas autoridades e está agora acusado dos crimes de lesão corporal e de danos em veículo, por ter pontapeado a viatura.