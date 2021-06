Praias de Matosinhos e de Pontilhão da Valeta não estão aptas para banhos

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, estas praias apresentaram amostras que provam a falta de qualidade da água para a prática balnear.





Se desejava visitar as praias de Matosinhos e de Pontilhão da Valeta, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) recomenda-o a escolher outros locais.

De acordo com os resultados provisórios das amostras recolhidas no dia 21 de junho, estas duas praias do concelho de Arcos de Valdevez não estão aptas para a prática balnear, afirma a APA em comunicado, esta quarta-feira.

“Visando a proteção da saúde dos banhistas e em estreita coordenação com a Delegada de Saúde Regional do Norte e com o município”, a APA desaconselha os banhos naquelas águas até ao conhecimento dos resultados de próximas amostras, que apontem a boa qualidade da água para a prática balnear.

A APA indica que irá atualizar a situação o mais rápido possível.