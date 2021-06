Pelo menos um morto em colapso de prédio de 12 andares em Miami | Fotogaleria

O Champlain Towers Southe, um prédio de 12 andares construído em 1981, desabou parcialmente, durante a madrugada desta quinta-feira, em Surfside, Miami, nos Estados Unidos. Veja as fotografias do desabamento na fotogaleria.

As autoridades norte-americanas já confirmaram a morte de uma vítima. Nove pessoas já foram transportadas para um hospital, segundo indica o canal virtual WSBT 22, afiliada à CBS e FOX.

De acordo com o Twitter dos bombeiros de Miami-Dade e a CNN, no local estão “mais de 80 unidades”, apoiadas por dezenas de equipas de resgate do condado e de cidades vizinhas.

Segundo o canal televisivo NBC 6 South Florida, os bombeiros estão à procura de pessoas que possam estar presas nos destroços e também a salvar, com recurso a escadas, pessoas que estejam em zonas do prédio que não ruíram.

Este canal captou imagens do momento em que os bombeiros resgataram um rapaz de 12 anos no meio dos escombros.

#BREAKING - Incredible new video of rescue crews pulling a 12 year old boy from the wreckage of a collapsed building near Miami. One person is dead and several others are in the hospital. Here's the newest info just coming in. Stay with #WSBT22 First in the Morning. pic.twitter.com/8Fj7V2V2qZ — Leanne Tokars (@LTokarsWSBT) June 24, 2021

Uma sobrevivente, que vive no nono andar da parte restante do Champlain Towers Southe, disse à NBC 6 que o desabamento do prédio pareceu um terramoto. Ao abrir a janela, a residente viu apenas pó no ar e indicou que todas as pessoas que estão no lado colapsado desapareceram nos escombros.

#BREAKING Survivor says it sounded like an earthquake, says she escaped from the 9th floor @nbc6 pic.twitter.com/a3H2qnG4mJ — Julia Bagg (@JuliaNBC6) June 24, 2021

Com as imagens e os vídeos que estão a ser partilhados nas redes sociais, é possível ver os destroços e a restante parte que ficou do prédio ainda erguida.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021