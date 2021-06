Pelo menos um morto em colapso de prédio de 12 andares em Miami. Há vários desaparecidos | Fotogaleria

O Champlain Towers Southe, um prédio de 12 andares construído em 1981, desabou parcialmente - 55 apartamentos do total de 130 - durante a madrugada desta quinta-feira, em Surfside, Miami, nos Estados Unidos. (Veja as fotografias do desabamento na fotogaleria).

Cinquenta e uma pessoas foram dadas como desaparecidas, uma vez que ainda não foram encontradas dez horas depois do colapso, indicou uma fonte local ao canal televisivo CBS.

O mayor do Condado de Surfside [presidente da câmara] confirmou a única morte conhecida até à data - retirada dos escombros -, acrescentando que ainda se desconhece o número de pessoas feridas e quantas estavam no interior do prédio no momento em que parte deste ruiu.

"O prédio simplesmente colapsou. Onde havia uma diferença de três metros por cada andar, agora os andares estão a menos de um metro de distância. Isto deixa o meu coração partido, pois significa que não vamos conseguir ter tanto sucesso em encontrar pessoas vivas" debaixo dos escombros, afirmou Charles Burkett.

De acordo com fontes oficiais, 35 pessoas foram resgatadas nas varandas dos prédios, dez foram assistidas por médicos no local e duas foram levadas para hospitais, uma das quais morreu, segundo Burkett, faltando ainda a confirmação oficial.

Ainda em conferência de imprensa, Burkett contou que o gerente do prédio o avisou que a torre tinha um número considerável de pessoas e por isso seria provável encontrar mais pessoas sem vida, ao indicar também que Champlain Towers Southe poderia estar em perigo de colapsar novamente, segundo informa o canal NBC 6 South Florida.

Segundo Raide Jadallah, do departamento de Incêndios e Resgates, foi transportado equipamento pesado para o local como maneira de ajudar a estabilizar a estrutura do prédio e melhorar os acessos, uma vez que o grande medo é a possibilidade de o Champlain Towers Southe ruir totalmente durante a missão de resgate.

A operação de resgate está a ser liderada pelo bombeiros do condado de Miami-Dade e estão a ser prejudicados pela chuva.

Quinze famílias foram realojadas em hóteis, confiirmou o mayor.

De acordo com o Twitter dos bombeiros de Miami-Dade e a CNN, no local estão “mais de 80 unidades”, apoiadas por dezenas de equipas de resgate do condado e de cidades vizinhas.

Segundo o canal televisivo NBC 6 South Florida, os bombeiros, com ajuda de cães, estão à procura de pessoas que possam estar presas nos destroços e também a salvar, com recurso a escadas, pessoas que estejam em zonas do prédio que não ruíram.

Este canal captou imagens do momento em que os bombeiros resgataram um rapaz de 12 anos no meio dos escombros.

#BREAKING - Incredible new video of rescue crews pulling a 12 year old boy from the wreckage of a collapsed building near Miami. One person is dead and several others are in the hospital. Here's the newest info just coming in. Stay with #WSBT22 First in the Morning. pic.twitter.com/8Fj7V2V2qZ — Leanne Tokars (@LTokarsWSBT) June 24, 2021

Uma sobrevivente, que vive no nono andar da parte restante do Champlain Towers Southe, disse à NBC 6 que o desabamento do prédio pareceu um terramoto. Ao abrir a janela, a residente viu apenas pó no ar e indicou que todas as pessoas que estão no lado colapsado desapareceram nos escombros.

#BREAKING Survivor says it sounded like an earthquake, says she escaped from the 9th floor @nbc6 pic.twitter.com/a3H2qnG4mJ — Julia Bagg (@JuliaNBC6) June 24, 2021

Com as imagens e os vídeos que estão a ser partilhados nas redes sociais, é possível ver os destroços e a restante parte que ficou do prédio ainda erguida.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X — Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021

Notícia atualizada pelas 18h00