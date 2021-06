Ferro Rodrigues apela a deslocação "massiva" de portugueses a Sevilha para apoiar a Seleção Nacional

De realçar que se realiza, esta quinta-feira, mais um Conselho de Ministros, onde se irá decidir se Portugal avança ou recua no confinamento.





O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, afirmou, no final do jogo entre Portugal e França, que espera “que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha” para apoiar a Seleção Nacional contra a Bélgica, num jogo dos oitavos de final do campeonato europeu de futebol.

“Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste campeonato da Europa”, disse.

Ferro Rodrigues revelou ainda que irá a Sevilha assistir ao jogo com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “com todo o gosto a acompanhar a Seleção Nacional em mais uma epopeia deste europeu”.

De realçar que se realiza, esta quinta-feira, mais um Conselho de Ministros, onde se irá decidir se Portugal avança ou recua no confinamento.