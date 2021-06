Benzema revela conteúdo da conversa com Ronaldo no intervalo do Portugal–França

Benzema confessou que “foi bom” voltar a ver o craque português, com quem partilhou, durante várias temporadas, o relvado do Real Madrid.





O francês Karim Benzema e o português Cristiano Ronaldo foram ‘apanhados’ a conversar durante o intervalo do jogo entre Portugal e França, na quarta-feira. Mas afinal, o que conversou a dupla?

Em conferência de imprensa, Benzema confessou que “foi bom” voltar a ver o craque português, com quem partilhou, durante várias temporadas, o relvado do Real Madrid.

"Foi bom vê-lo novamente, fizemos um longo percurso juntos... Jogámos oito ou nove anos no Real Madrid, marcámos muitos golos, vencemos troféus. Trocámos algumas palavras, desejámos boa sorte um ao outro nos nossos clubes e nas seleções e, especialmente, prometemos continuar a divertir-nos em campo e a fazer a diferença", contou.

Portugal empatou com a França, em Budapeste, na terceira jornada do Grupo F do Euro’2020 e garantiu presença nos oitavos de final da competição.