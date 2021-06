Seis franceses foram ver o jogo Hungria–França em... Bucareste em vez de Budapeste

O responsável por comprar os bilhetes de avião confundiu a cidade de Bucareste, na Roménia, com Budapeste, na Hungria.





Para muitas pessoas, o Euro’2020 vai ser um Europeu cheio de grandes memórias, como ver a seleção do seu país a vencer um forte adversário ou perder a hipótese de ver um jogo no estádio por falhas no conhecimento geográfico.

Este insólito aconteceu a seis adeptos franceses, que compraram bilhetes para ver o Hungria-França e marcaram voo para Bucareste em vez de Budapeste.

A história foi relatada por um jornalista do “Jornalul National”, da Roménia, à agência EFE, que fez questão de a partilhar.

Os seis amigos trataram previamente dos bilhetes para o jogo e para a viagem de avião. No dia do encontro, já na Roménia, o grupo estava preparado para festejar e apanharam um autocarro para o centro da cidade.

"Mas não estamos na Hungria? A Hungria é vermelha, verde e branca. Nem uma cor bate certo", pensaram, mesmo com umas pinguinhas de álcool no sangue, quando avistaram adeptos com camisolas e bandeiras amarelas e azuis, da Ucrânia.

Ou seja, o responsável pela compra da viagem de avião confundiu as cidades, tendo levado os amigos para a Roménia, a 830 km a norte de Budapeste, na Hungria.

"Isto é como o Sozinho em Casa, tudo corre mal. Já estivemos a ver os nossos bilhetes de avião, três eram para Bucareste e três para Budapeste. Nem sei como viemos todos no mesmo avião. Confundimos o nome da cidade. Olhe, agora vamos ficar por cá e beber cerveja com os ucranianos", contaram os franceses.