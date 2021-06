Se eliminar a Bélgica, Seleção Nacional vai deixar Budapeste e instalar base na Cidade do Futebol

A Seleção Nacional vai deixar Budapeste e regressar à Cidade do Futebol, em Oeiras, no dia 28 de junho, mesmo se vencer a Bélgica nos oitavos de final do Euro’2020, este domingo, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quinta-feira.

Se Portugal passar para a próxima fase do Europeu, os próximos jogos a disputar serão em Munique e Londres, o que motiva a alteração.

Caso o percurso da seleção das Quinas jogasse em Budapeste e Baku, a equipa de Fernando Santos continuaria alojada em Budapeste.

“Uma vez que a Seleção só poderá jogar em Sevilha, Munique e Londres até ao final do Euro, foi decidido que a base da equipa será transferida para a Cidade do Futebol a partir do dia 28. Se o caminho implicasse jogar em Budapeste e Baku a seleção manter-se-ia em Budapeste, face ao calendário definido foi ativada a opção de trabalhar na Cidade do Futebol”, explica a FPF em comunicado.

A equipa portuguesa vai viajar para Sevilha no sábado de manhã, indica o mesmo documento.