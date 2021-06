Harry e Meghan rejeitaram título real atribuído a Archie com medo que este fosse alvo de bullying

Harry e Meghan recusaram o título real a que Archie tinha direto para evitar que este fosse alvo de bullying.

De acordo com a notícia avançada pelo Daily Telegraph, os filhos dos duques de Sussex tinham direito aos títulos de Conde ou Condessa de Dumbarton. No entanto, Harry e Meghan ficaram incomodados com a presença da palavra ‘dumb’ que em português significa ‘idiota’ no título, temendo que o filho fosse ridicularizado.

“Eles não gostaram da ideia de o Archie ser chamado de Conde de Dumbarton porque começava com a palavra ‘dumb’”, disse uma fonte ao jornal britânico.

“Não foi apenas Meghan que apontou as potenciais armadilhas, também incomodou Harry", afirmou outra fonte.

Recorde-se que, atualmente, Archie não é chamado de príncipe. Contudo, o título só ficará decidido quando o príncipe Carlos subir ao trono, uma vez que os filhos e netos do Rei/Rainha têm direito a este título. Ainda assim, a imprensa internacional acredita que Carlos quer mudar a tradição quando subir ao trono, algo que irá impedir Archie de chegar a príncipe.

Note-se que George, filho de William, é considerado príncipe, uma vez que é herdeiro de William, que é herdeiro de Carlos. Já Charlotte e Louis não teriam direito ao título de príncipes, mas tal foi possível graças a uma decisão da Rainha.



Recorde-se que Harry e Meghan queixaram-se, por várias vezes, que a família recusou dar o título real de príncipe a Archie.