Governo britânico coloca Madeira na 'lista verde' de viagens

A Madeira regressou, esta quinta-feira, à 'lista verde' de viagens do Reino Unido.

Além do arquipélago português também as ilhas Baleares, algumas ilhas das Caraíbas e vários territórios ultramarinos do Reino Unido entraram nesta lista. A decisão foi anunciada pelo Governo britânico no Twitter.

De acordo com o ministro dos Transportes, Grant Shapps, as mudanças entram em vigor na quarta-feira. Note-se que os países que fazem parte da lista verde não têm de fazer quarentena na chegada a Inglaterra.

Por outro lado, segundo Grant Shapps, seis países, incluindo a Tunísia e Haiti, vão passar a fazer parte da 'lista vermelha'.

Recorde-se que Portugal deixou a 'lista verde' do Reino Unido no dia 6 de junho e passou a fazer parte da 'lista amarela'. No Reino Unido as viagens internacionais funcionam através de um sistema de semáforo, e as restrições aumentam consoante o agravamento da cor.