Sites do Estado disponibilizam dados de cidadãos para exploração comercial

Os endereços do SNS, da Assembleia da República, SIRP, GNR e PSP, Ivaucher.pt e Autenticação.gov.pt “permitem exploração comercial de dados de navegação dos cidadãos”.





Os endereços SNS24.pt e SNS.gov.pt do Serviço Nacional de Saúde (SNS) têm disponibilizado dados dos cidadãos para o serviço Google Analytics e “para campanhas publicitárias do serviço Doubleclick”, avançou, esta sexta-feira, o jornal Expresso.

Segundo a publicação, além dos sites SNS, os endereços da Assembleia da República, SIRP, GNR e PSP, Ivaucher.pt e Autenticação.gov.pt “também permitem exploração comercial de dados de navegação dos cidadãos”.

O jornal revela que a recolha de dados “também contempla áreas que o SNS.gov.pt disponibiliza para utentes, agendamento de vacinas covid-19 e solicitação de medicamentos para o VIH”.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) garantem ao Expresso que “não há partilha de dados pessoais com a Google ou com qualquer outra entidade externa”, uma vez que os dados são anonimizados e servem para tratamento estatístico.

O jornal explica ainda que “a anonimização dos dados impede que o nome do internauta seja revelado, mas não que as empresas de publicidade criem perfis do utilizador mediante localizações, temáticas preferidas, sites visitados, compras efetuadas ou endereços IP armazenados pelo histórico de navegação na internet”.

Os SPMS já confirmaram alterações no serviço. “Na sequência das perguntas formuladas, decidimos suspender a utilização da ferramenta Google Analytics”, revelaram ao Expresso.