CML e Manifs

Não quero dizer que seja desculpável o facto de fornecer dados a outros países, sobretudo os consensualmente menos democráticos, sobre os organizadores das manifestações cá contra eles. Que fique clara esta minha posição: sou absolutamente contra.

De resto, parece-me positivo que o presidente da Câmara tenha vindo pedir desculpas sobre uma matéria, de que certamente não tratará. E não tenho a menor dúvida de que devemos a democracia sobretudo a Soares e ao PS, embora admita que também, embora menos, a outros partidos como o PSD e o CDS. Mas foi sobretudo Soares, Zenha e Alegre (3 socialistas da época) que lutaram, após o 25 de Abril, contra o PCP e o regime que este partido pretendia instaurar, com o apoio de Vasco Gonçalves. Quem se lembra ainda da guerra contra a Unicidade Sindical e quem a fez. De modo que o comportamento de Medina, sendo aqui excelente, não está em causa. Estou até convencido que averbou muitos pontos s seu favor, numa entrevista agressiva (por parte do entrevistador), e mais ainda por estar perante tal agressividade.

Quanto aos seus opositores, que descobriram o assunto demasiado tarde, ficou tudo claríssimo no pedido de demissão de Moedas. Claro que Moedas tem muita coisa a seu desfavor nestas eleições. Mas o público reterá os comportamentos dos diversos candidatos.

E afinal isto até foi bom, para se acabar de vez com uma rotina pouco democrática. Fim que, ao que percebo, se deve sobretudo a Medina. E os implicados, se quisessem realmente ficar numa posição muito mais discreta, não se atreveriam a aparecer nas câmaras de TV a queixar-se. Já se calculava que todos teriam informações sobre si, se apareciam às claras nas manifs. Assim, ainda será pior. Com isto não quero desculpar ninguém, apenas pôr as coisas em perspectiva. Com a certeza de que a Oposição aproveitará tudo de forma oportunista, nesta época eleitoral: casos como este e como o de Pedro Adão e Silva (que merece outro texto) ou Cabrita (o tal ministro que se pôs a jeito).