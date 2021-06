Sobe para cinco o número de vítimas mortais em tornado na República Checa | Fotogaleria

Pelo menos cinco pessoas morreram e centenas ficaram feridas na sequência de uma forte tempestade que originou a formação de um tornado, na noite de quinta-feira, na República Checa. O número subiu de mortes subiu de três para cinco durante as primeiras horas da manhã.

Durante a noite, a tempestade, acompanhada de fortes rajadas de vento e de queda de bolas de gelo, deixou um rasto de destruição em sete vilas e cidades.

As cidades de Breclav e Hodonin, na região de Morávia do Sul, foram as mais afetadas. Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o hospital de Hodonin recebeu cerca de 200 feridos, um dos quais morreu no hospital.

Pelo menos 60 pessoas foram hospitalizadas, dez das quais em estado grave, mas as autoridades acreditam que o número irá aumentar.

As buscas de resgate estão a ser realizadas com ajuda de equipas da Áustria e Eslováquia. Pelo menos 120 mil casas ficaram sem eletricidade.

O primeiro-ministro do país, Andrej Babis, afirmou que se trata de “uma enorme tragédia”. Já o ministro do Interior, Jan Hamacek, diz que a situação “é muito grave”.

Notícia atualizada às 15h10.