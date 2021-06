Gouveia e Melo diz que vacinação indevida no Porto é "uma desobediência clara ao plano"

O coordenador da task-force responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, afirmou que a vacinação indevida no centro do Cerco, no Porto, é uma “desobediência” e um “ato de indisciplina”.

"Nunca tive um caso desta dimensão, é a primeira vez. Isto, para todos os feitos, consagra uma desobediência clara ao plano: alguém com responsabilidade que resolve, fora do plano, inovar e vacinar pessoas que não estão neste momento elegíveis para vacinação", disse Gouveia e Melo aos jornalistas.

O responsável confirmou também que foi realizada uma queixa à Polícia Judiciária e uma participação à Inspeção-Geral da Saúde. “Mal soubemos do caso, tentámos recolher dados e recolhemos. Em duas/três horas, e mal tivemos o mínimo de dados, fizemos uma participação ao nosso contacto com a Polícia Judiciária e uma participação à Inspeção Geral da Saúde para fazer uma investigação”, disse.

O presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte foi alertado "para que isto deixasse de acontecer e se tirassem todas as consequências deste ato que, para todos os efeitos, é um ato de indisciplina".

"Eu não posso demitir as pessoas, como é evidente. Pedi foi à estrutura para tirar rapidamente as consequências que têm que ser tiradas, porque tem que haver disciplina. Eu sou militar, num plano desta complexidade, com esta urgência e sendo massivo tem que haver disciplina. Isso vai ter que acontecer de uma forma ou de outra", sublinhou.

Recorde-se que o caso se tornou conhecido, na quinta-feira, após a apresentadora portuense Maria Cerqueira Gomes ter revelado que a filha, Francisca, de 18 anos, tinha sido vacinada, numa altura em que os agendamentos só estão disponíveis para maiores de 35 anos.