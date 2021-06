Mulheres morrem após carro ser arrastado pelas chuvas fortes em São Miguel

As chuvas fortes que se fizeram sentir, na manhã desta sexta-feira, nos Açores, provocaram a morte de duas ocupantes de um carro, que foi arrastado por uma enxurrada de água no concelho de Povoação, em São Miguel.

As duas vítimas desapareceram esta manhã, cujo alerta foi dado às 11h20 (12h20 em Lisboa), confirmou uma fonte da Proteção Civil à agência Lusa. O carro foi encontrado junto à Lomba do Botão, indicou a mesma fonte.

De acordo com uma fonte da família de uma das vítimas, as duas mulheres estavam numa viatura da Santa Casa da Misericórdia, num momento em que estavam a fazer trabalho de apoio domiciliário a idosos, quando foram levadas pela água.

Até ao momento, já foram registadas “22 ocorrências” por toda da ilha de São Miguel, desde as chuvas que se intensificaram logo pela madrugada, indicou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

"Das 22 ocorrências, 14 foram registadas no concelho de Vila Franca do Campo, quatro em Ponta Delgada e quatro na Povoação. As situações dizem respeito a obstruções de vias, inundações de via, inundações de habitações e ribeiras que transbordaram", referiu o SRPCBA em comunicado.

O grupo oriental dos Açores – São Miguel e Santa Maria - subiu para alerta laranja, esta sexta-feira, devido a previsões de chuva forte, acompanhada possivelmente por trovoada, apontou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), depois de ter colocado sob aviso amarelo até às 09h de sábado.

Entretanto, o IPMA jalterou o aviso e estas ilhas passaram a estar sob aviso laranja até às 15h desta sexta-feira, estando agora sob aviso amarelo até às 12h de sábado.