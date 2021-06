TAP: Mais um passo para a recuperação

A TAP deu, esta semana, mais um passo no processo de reestruturação com a eleição dos novos órgãos sociais. A companhia aérea conta com nova administração: Manuel Beja como chairman e Christine Ourmières-Widener como CEO. Estas mudanças são, na opinião do Governo «mais um passo decisivo no caminho que todos esperamos que seja o da recuperação» da companhia aérea.

Aliás, o Ministério das Infraestruturas lembra que a TAP passará agora a ser liderada «por uma equipa de gestão com reconhecido currículo no setor» que tem pela frente um «caminho exigente». «O seu sucesso será o sucesso da TAP e também o sucesso da economia nacional», disse o ministério liderado por Pedro Nuno Santos.

Além de Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja, fazem ainda parte da administração nomes como Ramiro Sequeira - até então presidente executivo interino, que volta a assumir o cargo de diretor de operações; Alexandra Reis, que substituiu David Pedrosa na comissão executiva e José Manuel Silva Rodrigues, indicado pela holding de Humberto Pedrosa. Juntam-se ainda João Weber Gameiro, como administrador financeiro, e Silvia Mosquera, que será a diretora

comercial.

À equipa cessante, o Governo reconhece «a dedicação e o trabalho de enorme qualidade levado a cabo», destacando Ramiro Sequeira, que, como presidente interino da Comissão Executiva, «liderou os destinos da empresa num período muito duro, liderando a construção do plano de reestruturação da empresa e a assinatura dos acordos de emergência com todos os sindicatos da TAP e da Portugália». Uma palavra de agradecimento que se estende a Miguel Frasquilho,

ex-presidente do conselho de administração «que serviu sempre a TAP e o país de forma leal, incansável e dedicada».

‘Vamos superar os desafios’ Empenhada na missão de reestruturar a TAP e levá-la a bom porto está a nova CEO. Num vídeo enviado aos trabalhadores, Christine Ourmières-Widener diz estar consciente que a covid-19 «tem sido e continuará a ser um desafio para a nossa indústria e que o último ano foi particularmente difícil para a TAP e para os seus trabalhadores e que estamos a viver um momento crucial para a TAP, que vamos superar juntos tal como os outros desafios no passado».

Por isso, a nova CEO acredita que «é muito importante» que seja dada continuidade «à estratégia geral e à implementação do plano de reestruturação». E lembra que a implementação do plano de reestruturação é uma «prioridade», apesar de estar ciente que existem dificuldades, no entanto, não tem dúvidas: existirão «também muitas oportunidades no nosso caminho, durante os próximos anos».

Já Manuel Beja prometeu, numa carta enviada aos trabalhadores, que vai trabalhar «para criar as condições necessárias para que a Comissão Executiva se concentre no seu desígnio: conduzir a TAP rumo a um futuro sustentável».