Gouveia e Melo: "Este país levava anos a endireitar"

Veterano do mar, obsessivo, sedutor e sem tolerância para malandros. Assim se descreve Henrique Gouveia e Melo. O vice-almirante abre o livro da sua vida, comandada por um cérebro que não o deixa sossegar enquanto não se supera. Espera deixar escola na Saúde mas não se vê à frente da vacinação indeterminadamente. «De reforço em reforço, era trabalho para 100 anos!». E há mais desafios: desenhou um drone, diz que a Marinha precisa de uma revolução e gostava de ser o primeiro a passar com um submarino por baixo da calota polar do Ártico.





por Felícia Cabrita e Marta F. Reis

Dizem que tem uma morena e uma loira no coração: Moçambique, onde nasceu, e Portugal. Para qual o seu coração se inclina mais?

Agora fiquei preocupado! (risos) Em termos cerebrais, estou mais com Portugal, já o coração inclina-se mais para África, porque foi lá que vivi até à adolescência e as memórias de infância tocam-nos muito. Certa vez estava a ouvir televisão – não estava a ver, só a ouvir – e, de repente, senti uma forte emoção e não percebia o que se estava a passar. Olhei para o ecrã e vi uma imagem da praia de Zalala, em Moçambique. Estavam a passar uma reportagem sobre aquela zona. Há sons que ficam gravados na nossa memória, eu ia lá muito na minha meninice, e o som do mar despertou-os. Por isso, digo muitas vezes que o meu coração está em África e o cérebro em Portugal.

Quando é que a sua família foi para Moçambique?

Uma parte da minha família estava lá desde o século XVIII, até temos familiares miscigenados. Mas a minha mãe, quando casou, como o meu avô era lá diretor da Companhia Colonial de Navegação, quis ir para lá e arrastou o meu pai.

O seu pai era advogado?

Sim, e um coimbrão típico. Tocava violino e cantava fado. Mas começou na carreira judicial. Foi delegado de procurador da República: esteve na Guiné e, pouco tempo antes da perda de Goa, queriam-no mandar para lá e ele rejeitou. Foi aí que optou pela advocacia e fez a vontade à minha mãe. O meu pai era muito amigo de Almeida Santos, que também estava em Moçambique e o aconselhou a ir. Primeiro, ficaram os dois a exercer a profissão na Beira, mas faziam concorrência um ao outro e lá decidiram que um ficava com o Sul e o outro com o Norte – e fomos para Quelimane (risos).

Também tinham a mesma parentela política?

O meu pai sempre foi um liberal da área socialista, era um crítico do regime. Ele e o Almeida Santos escreviam em jornais locais. Havia uma certa liberdade política porque lá a PIDE era uma polícia secreta que ajudava essencialmente os militares.

Mas tinha um tio, Alberto Gouveia e Melo, que foi durante muitos anos governador em Moçambique e que acabou como secretário-geral da colónia. Foi até ele que deu posse a Baltazar Rebelo de Sousa, que era um homem do regime.

Sim, foi até secretário particular de Salazar. Mas eles eram cinco irmãos: esse meu tio era salazarista, havia outro que era filiado no Partido Comunista e o meu pai um homem do centro-esquerda.

Devia dar uma grande confusão quando se juntavam. Como era a comunicação entre eles?

Rude, mas davam-se (risos). Não podiam era discutir política.

Chegou a conhecer o pai do Presidente da República ou o próprio Marcelo Rebelo de Sousa?

Não, mas a minha mãe conheceu-os. Nós vivíamos a 2500 km da capital e, geralmente, quando os meus pais viajavam não levavam as crianças.

Deu-se a independência e a família teve de fugir para o Brasil. Por que não vieram para Portugal?

Quando houve a Revolução, o meu pai achou que o regime ia para uma ditadura e não queria viver numa ditadura comunista. Resolveu emigrar para o Brasil, mas arrependeu-se. Aliás, a seguir ao 25 de Novembro, quando a democracia se começa a solidificar, regressámos logo a Portugal.

Geralmente, os chamados ‘retornados’ vivem numa eterna busca de um tempo perdido…

Eu vivo bem com o processo histórico. Nós estávamos no sítio errado e no contexto errado. Sou dos últimos portugueses do Império, mas os impérios acabaram. Tenho é saudades do espaço, dos cheiros, do tempo, porque lá havia tempo para tudo.

E da liberdade...

Sim. O meu pai saía de casa às 7 da manhã, só regressava ao fim da tarde e queria lá saber onde eu andava! Eu ia para o mato, tinha as brincadeiras típicas do pequeno selvagem: fazia vela, andava no lodo do rio… Os meus filhos já não viveram isso.

As relações entre rapazes e raparigas também não eram tão castradoras como na Metrópole de públicas virtudes e vícios privados.

Em África, as iniciações sexuais davam-se mais cedo. Éramos mais tipo Brasil. Quando cheguei cá, estava com 15 anos, fui para Viseu e tinha uma namoradinha que me atirava uns bilhetinhos para o chão. Achava aquilo tão ridículo que deixei de namorar. (risos)

Não deve de ter sido o único choque.

O que senti sempre é que nós éramos muito… havia uma história que se contava e que é elucidativa: as crianças nasciam em quartos escuros, não se abriam as janelas porque as mães tinham medo que a luz queimasse os olhos aos bebés. Ao longo da minha carreira, fui sempre notando que havia um medo que toldava os portugueses. Na Marinha, por exemplo, eu sempre quis fazer as coisas mais esquisitas, mais difíceis, porque achava que eram as mais interessantes. Mas sentia o receio nos meus colegas, que não arriscavam com o medo de poderem ser prejudicados na carreia.

Mas para si era a ambição ou a aventura?

Isso é uma coisa que alguns dizem de mim. Tenho alguns detratores. Outra coisa que é muito portuguesa é a inveja. A maior parte das pessoas que viveram comigo parte do meu percurso nunca conseguiram entender o que me motivava. Há quem diga que fiz 31 dias num submarino porque era ambicioso. Ninguém quer sofrer 31 dias por ser ambicioso, eu pelo menos não. Havia uma meta, eu tinha de a ultrapassar. E além disso, para mim o importante era o que é que eu ia aprender.

Por que ingressou na Escola Naval?

Quando se é emigrante, sentimos a nossa nacionalidade de forma muito diferente. Só sendo emigrante é que se percebe o que é ser verdadeiramente português e eu senti muito cedo esse apelo: queria servir o meu país. E, como tinha vindo do império, achei que Portugal estava muito reduzido, era um quadradinho. Para progredir tinha de haver uma nova força. E o mar para mim era óbvio: eu gostava de vela, de nadar, e via no mar a grande oportunidade.

Por causa da situação geográfica de Portugal?

Sim. O mar é o novo El Dourado. Anda o homem a explorar a Lua quando ainda não explorou um quinto do mar. O nosso mar tem uma importância geopolítica fantástica, as pessoas nem têm noção. Nós não estaríamos na situação em que estamos, mesmo com os apoios que temos, se não fosse a nossa geografia, com os arquipélagos. E temos o mar profundo totalmente por explorar. A partir dele pode desenvolver-se tecnologias em que podemos ser pioneiros. Somos um país que, cada vez que se foca em terra, perde força; e cada vez que se foca no mar, ganha força. Eu quis participar de uma coisa que seria estruturante para esse grande projeto que era o mar.

Foi a vida militar que o disciplinou?

Desde pequeno que sou muito disciplinado. Fui um estudante preocupado, muito focado nos objetivos que tinha para cumprir. E fazia os sacrifícios necessários para os atingir. Por isso, as Forças Armadas deram-me apenas nuances de disciplina, não a disciplina que já viajava comigo.

Por isso sempre foi bom aluno, gostava de matemática e física.

Mas eu não era bom aluno para ser bom aluno. Era porque tinha o objetivo de passar nos exames ou porque, por algum motivo, me interessava a matéria. Não fui um aluno muito ‘exato’, era aluno de 14. Porque eu gostava tanto de aprender que não me preocupava com os pormenores do exercício, queria era perceber a dinâmica da coisa. E para perceber essa dinâmica nem tinha tempo para terminar os exercícios todos, o que acabava por me prejudicar em termos de nota. Não queria ser como aqueles alunos que repetiam os exercícios vezes sem conta para nunca cometerem um erro e serem umas máquinas. Mas depois, se o problema lhes aparecia de um ângulo diferente, já não o conseguiam resolver. Ao longo da minha carreira, isso sempre foi útil.

Segundo os seus colegas, não era o tipo de ‘marrão’ chato e cinzento. Gostava da festa e da vida. Até ganhou a alcunha de Marlon, numa alusão ao sedutor ator norte-americano Marlon Brando.

(risos) Era um jovem igual aos outros.

Então, eram as raparigas que se pelavam por si?

(risos) Tinha algum sucesso. Os meus colegas pediam-me conselhos nessa matéria e eu dizia que o truque era fazer rir as raparigas. De resto, divertia-me como os outros rapazes da minha idade. E, como não bebia, era o ‘carro vassoura’ que tinha de os levar a casa.

