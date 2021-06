Um jovem, de 20 anos, foi esfaqueado, este sábado, na praia de Santo Amaro de Oeiras, avança a TVI.

Segundo a estação televisiva, um grupo de jovens invadiu o areal e atacou a vítima. Até ao momento não foram identificados suspeitos.

A vítima foi assistida no local e encaminhada para o hospital com cortes no peito e no braço. De acordo com a TVI, encontra-se estável.