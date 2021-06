Viajou de avião infetado com a variante altamente contagiosa.





A Dinamarca detetou, este sábado, o primeiro caso da variante Delta Plus no país.

A infeção com esta variante foi identificada num cidadão português, que viajou de avião para a Dinamarca.

As autoridades dinamarquesas, entretanto, já entraram em contacto com todos os passageiros que viajavam com o português, e que se devem manter em isolamento.