Portugal eliminado do EURO 2020 em Sevilha

A seleção das quinas foi derrotada pelo emblema nacional da Bélgica, por 1-0, e fica fora do Campeonato Europeu de 2020.





O jogo dos oitavos-de-final do Campeonato da Europa, em Sevilha, viu Portugal perder frente à Bélgica por 1-0, num jogo em que os astros não se alinharam e as quinas acabaram por ter de fazer as malas e regressar para casa.

Na primeira metade da partida, a bola rodou de forma equilibrada nos dois campos, com situações perigosas assinaladas por ambos os emblemas. Ainda assim, ao fim dos primeiros 42 minutos de jogo, Thorgan Hazard fuzilou Rui Patrício com um míssil telecomandado que enviou os belgas para a liderança do marcador, onde se mantiveram até ao intervalo.

A segunda parte do jogo viu Portugal erguer-se e manter um constante perigo em torno da área dos belgas. A equipa treinada pelo espanhol Roberto Martínez, por sua vez, defendeu a sua vantagem, parando as jogadas portuguesas sempre que possível, e como fosse possível. Portugal tentou, rematou, mas não acertou, a não ser no poste, e manteve-se a zeros na partida.

Assim, bastou o golo solitário de Thorgan Hazard, que apanhou um Rui Patrício fora de posição, para carimbar a passagem da Bélgica para os quartos-de-final do Campeonato da Europa, e para enviar a seleção portuguesa, campeã em título, de volta para casa.