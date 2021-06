Efemérides de 28 de Junho

1389 As forças otomanas lideradas pelo Sultão Murad (1326-89, líder do Império Otomano desde 59) arrasaram há 632 anos os exércitos da coligação de reinos eslavos, liderada pela Sérvia, na Batalha do Kosovo.

1630 Uma carta régia reafirmou há 391 anos o impedimento de desempenho de cargos públicos aos judeus, em Portugal – cuja perseguição D. Manuel I, ao casar com uma princesa espanhola, em meados do Século XVI, intensificou.

1759 Foi instituída há 262 anos por alvará régio de D. José, e por decisão do marquês de Pombal, a instrução secundária em Portugal, com a extinção das escolas jesuítas, surgindo em 1761 o Colégio dos Nobres, numa reforma do ensino baseada no Novo Método de Estudar do padre António Pereira de Figueiredo.

1867 O monumento a Luís Vaz de Camões (1524-80), em Lisboa, junto ao Largo do Chiado mas no que tem o seu nome, foi inaugurado há 154 anos, projectado pelo escultor Victor Bastos, no final do romantismo, e pago por subscrição pública.

1914 O arquiduque Francisco Fernando (n.1863), príncipe herdeiro do império Austro-Húngaro, foi assassinado há 107 anos em Sarajevo com a sua mulher, por um nacionalista sérvio, provocando o início da II Grande Guerra, apesar de o titular do Império Austro-Húngaro (nisto empurrado pela Alemanha) não apreciar muito este sobrinho-herdeiro.

1959 Foi inaugurado há 62 anos o atual Estádio 1º de Maio, em Lisboa, em plena euforia futebolística, com uma arquitetura típica do Estado Novo, e hoje pertencente como complexo desportivo ao INATEL (ex-FNAT).

1985 A UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa), foi criada há 36 anos em Lisboa, pelo então presidente da Câmara centrista, Nuno Abecassis (1929-99).

1998 No primeiro referendo que houve em Portugal, há 23 anos, convocado pelo Presidente Mário Soares, sendo primeiro-ministro Guterres e líder da Oposição Marcelo Rebelo de Sousa, foi rejeitado o alargamento das situações para a despenalização do aborto.

2011 A ex-ministra francesa Christine Lagarde (das Finanças com Fillon), advogada de formação económica, foi eleita directora do FMI há 10 anos estando agora no BCE como sucessora de Draghi.

2017 O concerto Juntos por Todos, que decorreu há 4 anos em solidariedade com as vítimas dos fogos florestais, angariou 1.153 milhões de euros, revertendo a favor da União de Misericórdias Portuguesas para reforçar o apoio às populações afectadas.

2020 O 50º aniversário da 1ª marcha do Orgulho Gay na cidade de Nova York foi comemorado há 1 ano em todo o mundo (certamente com a exclusão de países como a Hungria) .