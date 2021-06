GNR impediu mais de mil condutores de entrar na Área Metropolitana de Lisboa no fim de semana

A GNR realizou 140 operações de fiscalização entre o final da tarde de sexta-feira e as 06h desta segunda-feira na Área Metropolitana de Lisboa, tendo impedido 1.095 condutores de entrar na área da capital.

No total, foram fiscalizados um total de 14 mil carros e as autoridades passaram 68 autos de contraordenação.

Sublinhe-se que as ações de fiscalização foram realizadas no âmbito das restrições de circulação impostas na sequência da subida do número de casos de covid-19 na área da capital.