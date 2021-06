"Voltaremos mais fortes". A mensagem de Cristiano Ronaldo após derrota com a Bélgica

Cristiano Ronaldo reagiu, esta segunda-feira, à derrota de Portugal no jogo com a Bélgica, este domingo em Sevilha, que ditou a eliminação da Seleção Nacional do Euro2020.

"Voltaremos mais fortes", começou por escrever CR7, deixando a promessa aos adptos portugueses. "Não conseguimos o resultado que queríamos e saímos da prova antes do desejado. Mas estamos orgulhosos do nosso percurso, demos tudo para renovar o título de Campeões Europeus e este grupo provou que ainda pode dar muitas alegrias aos portugueses", sublinhou no Instagram.

“Os nossos adeptos estiveram incansáveis no apoio à equipa do início ao fim. Foi por eles que corremos e lutámos, no sentido de corresponder à confiança que depositaram em nós. Não foi possível chegar onde todos queríamos, mas fica aqui o nosso sincero e profundo agradecimento”, acrescentou.



O capitão da equipa das quinas aproveitou também para dar os parabéns ao adversário: “Parabéns à Bélgica e boa sorte para todas as seleções que continuam na competição. Quanto a nós, voltaremos mais fortes. Força Portugal!”.