As autoridades do Camboja apreenderam, este domingo, um leão que era mantido em cativeiro por um homem numa moradia da capital, Phnom Penh.

A localização do animal, com um ano e meio, foi descoberta dois meses depois de um homem, que sabe-se agora ter nacionalidade chinesa, publicar vídeos com ao lado do leão na rede social TikTok.