Lara Luís. "Se conseguir uma indemnização da Shein, criarei um fundo de apoio aos direitos autorais dos criativos portugueses"

A artista visual Lara Luís, vítima de plágio por parte da gigante chinesa retalhista Shein, está a ser acompanhada por um advogado. "Parece-me ser uma pessoa muito competente e disponibilizou-se para me ajudar sem quaisquer custos associados", avança a ilustradora de 34 anos que, em declarações ao i, na edição desta segunda-feira, mostrou o descontentamento que sente em relação ao crime de que foi alvo. "Quando digo que é impossível defender-me, as pessoas dizem que tenho direitos. Mas, na China, não tenho. Sendo uma artista independente, já é difícil, quanto mais ser uma artista roubada. Não quero fazer ilustrações comerciais, mas sim ser original, queimo neurónios para marcar a diferença… Enfim, dediquei toda a minha vida a isto e é muito frustrante", partilhou.

"Agora, tenho esperança porque estou a ser representada. A Shein está a fugir das responsabilidades, mas, se conseguir uma indemnização, criarei um fundo de apoio aos direitos autorais dos criativos portugueses", promete a licenciada em Design Gráfico e mestre em Ilustração e Banda Desenhada que, em 2013, desenhou a ilustração que lhe foi roubada: um gato preto acompanhado da frase “You Work I Watch And Judge” que, em português, pode ser traduzida para “Tu trabalhas, eu vejo e julgo”.

"Vamos enviar uma carta, tentar falar com eles de outras formas porque, até agora, apenas responderam aos meus agentes como se estivessem a comunicar com uma influencer que quer ser patrocinada por eles", sublinha a jovem, adiantando igualmente que foi contactada por um indivíduo que disse trabalhar para a empresa, lhe pediu o número, no entanto, não enviou qualquer outra mensagem desde que Lara o informou de que tem um representante legal. "Acima de tudo, quero defender mais a propriedade intelectual porque acho que isto já está a ser maior do que eu. Como recebo mensagens de lesados, todos os dias, acho que a eventual recompensa deve ser aplicada a uma causa maior".

Recorde-se que, de acordo com informação veiculada pelo Financial Times, há um mês, a Shein era a principal aplicação de compras para iOS em 54 países e encontrava-se em posições de destaque na mesma categoria em dispositivos Android de 13 países. Já em fevereiro do ano corrente, a Forbes noticiava que os EUA constituem o maior mercado da Shein, embora a plataforma faça envios para quase todos os países e alcance, anualmente, uma receita que ronda o equivalente a 8 mil milhões de euros.