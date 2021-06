Incêndio perto de estação de comboios no centro de Londres provoca seis feridos

A polícia local já excluíu a possibilidade do acidente estar relacionado com um ataque de terrorismo.





Notícia atualizada às 19h16

Um grande incêndio deflagrou, esta segunda-feira, uma área de garagens, no centro de Londres, situadas nos arcos por debaixo da linha ferroviária da estação de comboios de Elephant and Castle. Seis pessoas ficaram feridas e vários edifícios foram evacuados.

Foram precisos cerca de 100 bombeiros e 15 carros de bombeiros para combater o fogo em três lojas comerciais, seis veículos e uma cabine telefónica, causando uma grande mancha de fumo negro no céu da capital britânica. O fogo foi extinto às 16h30, declarou o Corpo de Bombeiros de Londres.

De acordo com as autoridades, seis pessoas foram assistidas no local, uma das quais foi transportada para um hospital.

A polícia de Southwark disse na rede social Twitter que está a apoiar o Corpo de Bombeiros de Londres a investigar as causas do incêndio e já excluíu a possibilidade do acidente estar relacionado com um ataque de terrorismo, segundo indica a BBC.

"Os bombeiros permanecerão no local nas próximas horas para fazer o rescaldo. O encerramento de estradas na área ainda continua", indicou o Corpo de Bombeiros de Londres.

As autoridades aconselharam as pessoas a “evitar a área e a manter as janelas e portas fechadas” durante o dia. Já os comboios não deverão circular mais hoje naquela estação, informa a BBC.

Segundo vários relatos, o incêndio começou numa garagem de um alegado mecânico de automóveis, parecendo uma série de explosões que taparam o céu com uma mancha negra.